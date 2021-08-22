В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото

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В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства поздравил гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций", - говорится в сообщении.

После переговоров в формате один на один предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.

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Ангела Меркель с однодневным официальным визитом приехала в Украину накануне Дня Независимости 22 августа. На встрече с Владимиром Зеленским обсудят экономическое сотрудничество и Минские соглашения. Кроме того, канцлер ФРГ встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Пресс-релизы появились на официальном сайте немецкого правительства.