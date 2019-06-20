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четверг, 20 июня 2019 14:11

В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи

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По результатам опроса, проведенного 17-18 июня 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова (43,9%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (12,9%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,9%), "Голос" Святослава Вакарчука (6,3%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (6,1%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (3,8%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (3,2%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (2,9%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрей Билецкого и Дмитрия Яроша (2,6%), "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,7%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

 

Также эксперты обратили внимание на следующие тенденции нового политического сезона в Украине, нашедшие подтверждение в результатах социсследования:

Первые решения президента Украины Владимира Зеленского, который баллотировался на пост главы государства от партии "Слуга народа", не пошли на пользу самой партии, которую на данный момент возглавляет Дмитрий Разумков.

Несмотря на ребрендинг, "Европейская солидарность" во главе с экс-президентом Петром Порошенко не увеличила свои рейтинги. Наоборот, ЕС, бывшая ранее "Блоком Петра Порошенко", теряет популярность.

В свою очередь, "Оппозиционная платформа – За жизнь" резко нарастила уровень поддержки населения из-за проведения съезда и очередного визита своих лидеров в РФ. При этом, рейтинг "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" снизился на фоне разговоров об объединении с "Оппозиционной платформой – За жизнь", которого в итоге не произошло.

Значительное количество респондентов, выбравших вариант "другая партия" при наличии в вопросе фактически всех значимых политических проектов, объясняется желанием видеть в украинском парламенте кого-то из известных им местных политиков и лидеров мнения своего региона.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 17-18 июня 2019 года. Общее количество респондентов - 2018 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.

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Дата
20
июня

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