В "Лефортово" приняли передачи для 5 украинцев, которых там не должно быть

Преимущественно в СИЗО не принимают передачи для заключенных, которые там не находятся. Фото: Главком

Администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для пяти украинских политзаключенных - Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Грыба и Николая Карпюка. Об этом в Facebook написала российская правозащитница Виктория Ивлева.

"Сегодня утром с Лешей Боганцевим поехали наугад в "Лефортово", собрав 5 передачок. Все передачи взяли. В передачах: грудинка, сыр, творог, масло, молоко, сметана, лимоны, чеснок, персики, огурцы, помидоры, зелень, филе форели, чай, кофе, сахар, круассан, свекла вареная в вакууме, орехи. Но все это полная ерунда по сравнению с фамилиями людей, которым передали эти продукты", - написала Ивлева.

До сих пор ли там находятся пленники Кремля, Ивлева ответила, что не знает.

"Сразу после публикации этого поста мне посыпались вопросы - а правда, что они там. Граждане, я внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии. Все, что мы сделали, - это отнесли передачи, и у нас их приняли. Думаю, остальное - дело адвокатов", - написала Ивлева.

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16 августа Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок Тверской области, а 19 августа публичной стала информация, что из тюрьмы "Владимирский централ" "выбыл" Николай Карпюк. Также 19 августа российский адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не знает, где находится Владимир Балух.

О вероятной перевозке остальных украинских узников Кремля из этой "пятерки" в Москву не было никакой информации.