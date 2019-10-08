В "Квартале" был царь и бог - рассказали о Зеленском до президентства

Зеленского Бахматов называет крутым актером. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский был "царем и богом" в студии "Квартал 95", которой ранее руководил. С его волей, желаниями не спорили.

Об этом "Украинской правде" рассказал экс-генпродюсер Comedy Club Ukraine Максим Бахматов, ныне советник городского головы Киева Виталия Кличко на общественных началах.

"Я могу точно сказать, что в "Квартале" он (Зеленский. - Gazeta.ua) был царь и бог. Реально".

"С его волей, его желаниями в "Квартале" не спорили. Когда мы с ним говорили (перед избирательной кампанией. — Gazeta.ua), я спросил, понимает ли он, куда идет, потому что здесь придется договариваться".

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Зеленского Бахматов называет крутым актером. Комиком №1 сейчас считает Майкла Щура.

"Я считаю, что Владимир Александрович сделал правильно, что проинвестировал свой медийный капитал в проект "Слуга народа". Это стратегическое решение, потому что он достиг в Украине всего - по киносъемках, рекламе, сборам, популярности.

Куда дальше? В Рашку нельзя, в Европе ты никому не нужен. У него было психологическое давление. Тебе сорок лет - что дальше? Ты уже красавец по фамилии "лучший". Что дальше?".

Президент Владимир Зеленский до сих пор вычитывает шутки, которые сценаристы "Квартала 95" пишут о нем и его жене. Он передал свою часть в 10 компаниях партнерам по бизнесу. Сделал это в марте-мае этого года. Речь о компаниях "Киноквартал", "Гауди Студио", студии "Квартал 95" и одноименных двух компаниях, которые производят кинофильмы и занимаются строительством, телеканал "Квартал ТВ", фирме по организации концертов и гастрольных туров "Квартал-концерт", звукозаписывающей "Инвест Анима", производителя мульфильмов "Анимейшен Студио", ресторане "Фиш Хаус". Больше всего — доли в 8 компаниях — получил помощник и друг президента Сергей Шефир. Еще в двух — его брат Борис Шефир.