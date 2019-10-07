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понедельник, 07 октября 2019 09:41

Зеленский вычитывает тексты "Квартала 95"

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Зеленский вычитывает тексты &quot;Квартала 95&quot;
Президент вычитывает сценарии предыдущих коллег по работе.

Президент Владимир Зеленский вычитывает шутки, которые сценаристы "Квартала 95" пишут о нем и его жене.

Об этом заявила актриса проекта Елена Кравец в эфире программы "Светская жизнь".

"Вова все проверяет. Он вычитывает тексты... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим", - сказала Кравец.

Актриса сообщила, что президент остается активным в группах соцсетей, связанных с "Кварталом 95", "и он там иногда что-то даже пишет".

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Президент Владимир Зеленский передал свою часть в 10 компаниях партнерам по бизнесу. Сделал это в марте-мае этого года.

Речь о компаниях "Киноквартал", "Гауди Студио", студии "Квартал 95" и одноименных двух компаниях, которые производят кинофильмы и занимаются строительством, телеканал "Квартал ТВ", фирме по организации концертов и гастрольных туров "Квартал-концерт", звукозаписывающей "Инвест Анима", производителя мульфильмов "Анимейшен Студио", ресторане "Фиш Хаус".

Больше всего — доли в восьми компаниях — получил помощник и друг президента Сергей Шефир. Еще в двух — его брат Борис Шефир.

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