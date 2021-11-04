В купальнике и за тренажерами: показали тещу Тигипко

Жена бывшего вице-премьера и заместителя председателя Партии регионов Сергея Тигипко Алла Зиневич показала в сети Instagram свою мать.

Женщина не озвучила возраст матери, но показала ее в купальнике и спортзале, сообщил Табло ID

"Я, конечно, ничего, но вы только посмотрите на мою маму!", - написала жена Тигипко.

Сергею Тигипко - 61 год, Алле Зиневич - 37. Она руководит фармацевтическим бизнесом, рестораном и буйволиной фермой.

В октябре супруги появились на публике на отборе участниц "Мисс Украина Вселенная".

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Сергей Тигипко развелся с президентом Одесского международного кинофестиваля Викторией - в девичестве Лопатецкой - в октябре 2018 года. Жили в браке с 2004-го. В прошлом году издание Forbes оценило его состояние в $650 млн. Тигипко приобрел столичный завод "Кузня на Рибальському" за почти $300 млн. Он принадлежал пятому президенту Петру Порошенко и его товарищу, бывшему первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко.