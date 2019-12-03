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вторник, 03 декабря 2019 11:50

В кулуарах Рады нардепов проверяют на ВИЧ

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В кулуарах Верховной Рады народных депутатов и остальных желающих проверяют на наличие ВИЧ-инфекции.

"Кабинет" для тестирования разместили во вторник.

Обследование проводили бесплатно.

На камеры тест сдавал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он зашел в белый шатер. Там его ждала медработник.

  Тестирование - бесплатное.
Тестирование - бесплатное.

"Главное не берите с этого пальца, потому что мне им кнопку давить", - сказал Гончаренко.

Он похвастался, что имеет первое медицинское образование и владеет информацией о данной инфекции.

"Важно, что это ранняя диагностика. Если человек знает, что он имеет ВИЧ-инвекцию, то сегодня терапия уже достигла того уровня, когда человек, принимая ее, может жить полноценной жизнью", - рассказал нардеп. У него взяли кровь из пальца для экспресс-теста, который определяет инфекцию за 15 минут.

  Гончаренко сдавал кровь.
Гончаренко сдавал кровь.

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За 10 месяцев этого года в Украине зафиксировали более 13 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 октября под контролем находится 136 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан.

Самым распространенным путем заражения ВИЧ-инфекцией в Украине остается незащищенный секс.

Если ВИЧ не лечить, то это приведет к СПИДу и к смерти.

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Дата
03
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