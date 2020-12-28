В КСУ объяснили неявку Тупицкого в генпрокуратуру

28 декабря Тупицкий не явился в Офис генпрокурора и подозрение ему прислали по почте. Фото: Укринформ

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, который подозревается в подкупе свидетеля, не собирается уклоняться от следствия, а его отстранения от должности судьи - под вопросом.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украине" в КСУ.

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председателя КС подозревают в подкупе. Прокуратура обратилась к Зеленскому

Также в КСУ прокомментировали намерение Офиса генпрокурора просить президента Владимира Зеленского отстранить Тупицкого от должности на два месяца.

"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде " не оперируют таким понятием как отстранение судьи КСУ от занимаемой должности".

24 декабря Александра Тупицкого просили прийти 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Однако он не явился в генпрокуратуре для проведения процессуальных действий. На прошлой неделе журналисты программы "Схемы" сообщили, что председатель КСУ, работая судьей в Донецке, посредством воздействия и связей в судейском корпусе участвовал в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугрэсе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив его на доверенное лицо.