В Кропивницком кафе, куда зашел Зеленский, окружили стеной

Во время визита в Кропивницкий президент Владимир Зеленский зашел в кафе. При этом охрана обступила заведение стеной.

Видео опубликовало "Суспільне".

За стеной охраны стояли люди.

Когда Зеленский вышел из кафе, он помахал рукой и сказал "Здравствуйте", пойдя дальше.

В день визита Зеленского представили кандидатов в депутаты городских и областных советов и на должности городских председателей Кропивницкого и Светловодска от партии "Слуга народа".

В частности в мэры Кропивницкого от СН идет финансистка, банкир Ольга Ковалева-Алокили.

У Театральной площади, где проходили публичные мероприятия с участием президента состоялся общественный пикет с требованиями освобождения подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и участника ООС Андрея Антоненко (Riffmaster), военного медика Яны Дугарь и волонтера и детского кардиохирурга Юлии Кузьменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сериале - на велосипеде, в реальности - 15 авто. Показали кортеж Зеленского

В Кривом Роге задержали футбольный матч, из-за того что президент Владимир Зеленский должен был ударить по мячу первым, но опаздывал.