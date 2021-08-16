В Кривом Роге объявили траур по умершему мэру

Проститься с Павловым смогут все желающие. Фото: one.kr.ua

С 16 августа в Кривом Роге объявили траур из-за смерти городского головы Константина Павлова.

Похороны чиновника назначили на 19 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

"Кривой Рог в трауре и отдает дань уважения памяти мэра Константина Павлова. Прощание с Константином Юрьевичем и панихида состоится 19 августа из 10.00 до 11.30 в театре Т. Шевченко на проспекте Почтовом", - говорится в сообщении.

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Проститься с Павловым смогут все желающие. Вынес тела назначили на 12.00.

"Похороны состоятся на Центральном кладбище. Для желающих поехать от места прощания на кладбище предоставят автобусы", - сообщили в мэрии города.

На время траура, с 16 августа и до дня похорон, в городе приспустят государственные флаги и отменять концертные и спортивные мероприятия

15 августа примерно в 16:00 на пороге собственного особняка в селе Свободное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство. Среди основных версий - самоубийство, неосторожное обращение с оружием, убийство. Не исключено и доведение до самоубийства.

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