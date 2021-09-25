В кресло городского головы Харькова хотят шесть кандидатов

31 октября Харьков будет избирать нового мэра. Фото: REUTERS

На пост городского головы Харькова зарегистрировали шесть кандидатов.

Еще одному в регистрации отказали, сообщила председатель горизбиркома Елена Матвиенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы зарегистрировали шесть кандидатов, подавших документы. И одному отказали", - сказала Матвиенко.

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Один из них баллотируется от партии. Это бывший судья апелляционного суда, глава фракции "Партия Шария" в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Остальные пять кандидатов - самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 гг.

Председатель областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, который позиционирует себя как единый кандидат от проукраинских сил, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от партии регионов Дмитрий Маринин, непримиримый оппонент городского головы Геннадия Кернеса.

И член партии "Наш край" Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под названием "Саша Псих".

30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это решение было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного мэром на выборах осенью 2020 года.