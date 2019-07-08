В Кремле прокомментировали предложение Зеленского изменить формат переговоров

Дмитрий Песков ответил на предложения Зеленского о новом формате переговоров. Фото: Уніан

В Кремле рассмотрят предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров - с участием лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. Однако результаты решения озвучить еще не готовы.

В Кремле поддерживают скандальную инициативу о проведении телемоста между российским пропагандистским телеканалом "Россия 24" и украинским Newsone. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Украинский политикум забил тревогу из-за планов российских пропагандистов провести так называемый телемост с украинским телеканалом NewsOne. Такой эфир - идея Кремля, он выгоден только Путину. Его проведение может иметь очень плохие последствия для Украины, предупреждают эксперты.