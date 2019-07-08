"Опять на Майдан?" - российский телемост на NewsOne разозлил политиков

Украинский политикум забил тревогу из-за планов российских пропагандистов провести так называемый телемост с украинским телеканалом NewsOne.

Такой эфир - идея Кремля, он выгоден только Путину. Его проведение может иметь очень плохие последствия для Украины, предупреждают эксперты.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с мнениями влиятельных людей о проведении телемоста.





















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7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планируют провести 12 июля. На канале кума Путина Виктора Медведчука оправдываются, якобы телемост будет "диалогом между народами Украины и России".