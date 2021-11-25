В Кремле назвали условие нападения на Украину

В Кремле объявили, когда начнут войну. Фото: АиФ

Российская Федерация нападет на Украину, если она присоединится к НАТО.

"России придется изменить систему и провести новые красные линии", - сказал советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов, сообщает издание Telegraf.

Советник Кремля предупредил о "новом конфликте", который возникнет при условии расширения НАТО на восток.

Это понятное объяснение того, почему РФ занимается увеличением своего военного присутствия на границах с Украиной.

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США наложат на Россию жесткие санкции и будут предоставлять Киеву оружие и военную технику, если российская агрессия против Украины усилится. Новые "санкции будут выходить за рамки уже наложенных ограничений, введенных против России за ее донбасскую авантюру". Речь идет, в частности, о преследовании крупных российских банков, запрете на инвестиции на вторичном рынке, санкциях против чиновников.