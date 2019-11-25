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понедельник, 25 ноября 2019 08:15

В Конгрессе США будут отчитываться о результатах расследования по импичменту Трампа

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В Конгрессе США будут отчитываться о результатах расследования по импичменту Трампа
В США будут отчитываться о результатах расследования импичмента Трампа. Фото: www.interfax.ru

По результатам расследования об импичменте президента США Дональда Трампа готовят отчет.

Об этом рассказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет "Голос Америки".

По словам чиновника, комитет может получить новые свидетельства и провести дополнительные слушания по этому делу.

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Для расследования этих обвинений в конгрессе до сих пор получают документы, поэтому работа продолжается.

"Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим".

Свидетельствуя в комитетах Конгресса США по делу об импичменте Трампа, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что Белый дом шантажировал Украину военной помощью. В обмен на это в США хотели, чтобы президент Зеленский заявил о причастности в коррупционных схемах Джозефа Байдена. Такие выводы можно сделать из опубликованных свидетельств Тейлора в Конгрессе.

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25
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