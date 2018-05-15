В коалиции выразили скепсис относительно обновления ЦИК

17 мая парламент планирует рассмотреть вопрос ЦИК. Фото: cvk.gov.ua

Вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии перешел в политическую плоскость и вряд ли будет решен.

Такое мнение высказал нардеп от БПП Иван Винник в кулуарах парламента.

"Я скептически отношусь к тому, что мы ее переназначим перед избирательной кампанией. Традиционно окно возможностей для таких изменений открыто в первые максимум три года после окончания избирательного периода. Учитывая содержание выступлений с трибуны Верховной Рады, страна минимум год готовится к следующей президентской и парламентской избирательным кампаниям . Дискуссия по поводу ЦИК приобретает политический характер", - подчеркнул Винник.

Он не верит, что в Раде найдется 226 голосов для назначения нового состава ЦИК.

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На пленарном заседании 19 апреля Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко объяснила, что вопрос не вынесли на рассмотрение, поскольку "зал выдохся". Ранее профильный комитет рекомендовал уволить старых членов ЦИК и назначить представленных президентом кандидатов.