В КИУ объяснили, почему кандидаты в президенты снимаются с выборов

Сейчас в списке 42 кандидата в президенты. Фото: day.kyiv.ua

Кандидаты в президенты снимают свои кандидатуры с выборов, чтобы показать свое "благородство" и заработать очки для выборов в Верховную Раду.

Об этом сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире "112 Украина".

"Для них задача - запомниться и разменять эту узнаваемость на проходное место в парламентском списке. У нас еще найдется несколько кандидатов, которые имеют очень незначительный рейтинг, но своей публичной поддержкой одного из кандидатов на пост президента должны запомниться через такой "благородный и хороший" поступок", - сказал Кошель.

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От участия в выборах президента отказались мэр Львова Андрей Садовый и бывший журналист Дмитрий Гнап. Они заявили, что снялись в пользу Анатолия Гриценко. Выборы президента состоятся 31 марта. Свои заявления об участии можно забрать из ЦИК до 8 марта.