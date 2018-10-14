В Киеве стартовал марш националистов

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В Киеве проходит марш к 76-летию создания Украинской повстанческой армии.

В мероприятии принимают участие активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов, ОУН, С14, ВО "Тризуб" имени Степана Бандеры. Всего главными улица столицы пройдут около 20 тысяч людей.

Шевствие началось в 16 часов возле памятника поэту Тарасу Шевченко. Активисты пройдут по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику до Европейской площади. Там состоятся митинг и концерт группы "Кому вниз". Организаторы собираются установить рекорд Украины по исполнению гимна ОУН "Зродились ми великої години".

Во время марша активисты скандируют националистические лозунги, жгут файеры и стреляют петарды.

Из-за ходы перекрывают с 15:00 ул. Владимирскую (на участке от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко), бульвар Тараса Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), улицу Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади и Европейскую площадь. Троллейбусы №5, 7, 8, 17 и автобусы № 24, 114, 118 приостановят движение.

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14 октября считается днем, когда создали Украинскую повстанческую армию. Праздник Покрова выбрали, поскольку повстанцы продолжали освободительную борьбу за независимость, начатую запорожскими казаками. Для украинского казачества Покров Пресвятой Богородицы был самым большим праздником, поскольку они верили в ее личную защиту и протекцию. С 2014-го указом президента Петра Порошенко на Покров отмечают День защитника Украины.