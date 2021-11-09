В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко

В Киеве прощались с народным депутатом восьми созывов Ефимом Звягильским.

Фото опубликовал "Обозреватель" и Telegraf

Церемония проходила в Клубе Кабинета министров по улице Институтской.

Пришли председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вицеспикер Александр Корниенко, мэр Киева Виталий Кличко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, бывшие нардепы-коммунисты Адам Мартынюк и Петр Симоненко.

Также прошел олигарх Ринат Ахметов.

Ефим Звягильский скончался 6 ноября от осложнений коронавируса. Ему было 88 лет.

Звягильский – один из соучредителей и бывший член Партии регионов. В Верховной Раде восьмого созыва был членом фракции "Оппозиционный блок".

Дважды как старейший нардеп открывал первые заседания новоизбранного парламента в 2012 и 2014 годах.