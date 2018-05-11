В Кабмине рассказали о движении минималки и средней зарплате в 10 тыс. грн

Александр Саенко рассчитывает, что средняя заработная плата к концу года может достичь 10 тыс. грн. Фото: rbc.ua

Минимальную зарплату в Украине увеличат до 5 тыс. грн, когда улучшится бюджет.

Об этом сказал министр Кабинета министров Александр Саенко в интервью OBOZREVATEL.UA.

"Исходя из параметров бюджета, мы можем позволить себе определенную минимальную зарплату. Когда ситуация улучшится, тогда сможем ее пересмотреть. Мы в первую очередь заинтересованы в росте зарплат, но должны понимать, как это будет также влиять на макроэкономическую ситуацию. Если будет минимальная возможность двигаться дальше, мы ею воспользуемся", - отметил Саенко.

Он подчеркнул: чтобы повысить минимальную зарплату, необходимо, чтобы бизнес был способен ее платить.

"Очень важно сравнивать размер минимальной зарплаты с возможностью бизнеса платить эти зарплаты. Рост минимальной заработной платы должен коррелироваться с ростом экономики и производительности труда. Тут важным фактором является в том числе внедрение новых технологий и инноваций. В частности, такая задача поставлена перед недавно созданным Советом инноваций...

Повышение минимальной заработной платы в два раза - важный шаг для детенизации экономики. С другой стороны, повышение минимальной зарплаты должно быть соизмеримо с ростом экономики. Чтобы это не было нагрузкой для бизнеса, особенно малого бизнеса. Премьер-министром поставлена цель 5-7% роста ВВП и предложено ряд конкретных инициатив по ее достижению. Над их воплощением мы как раз работаем. Повышение реальных доходов населения является одним из главных приоритетов нашего правительства. Мы рассчитываем, что средняя заработная плата до конца года может достичь 10 тысяч грн", - отметил Саенко.

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В середине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минималки в Украине до уровня 4,2 тыс. грн. Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил отсутствие такой возможности.