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воскресенье, 13 декабря 2020 22:25

В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление

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В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
Израильский посол назвал инцидент с ханукией в Киеве актом антисемитизма. Фото: Pixabay

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион назвал инцидент с ханукии в Киеве актом антисемитизма и призвал украинские власти отреагировать на такие действия.
Об этом дипломат написал в своем Twitter.

"Я решительно осуждаю акт антисемитизма, который произошел 10 декабря в Киеве. Я призываю чиновников Украины присоединиться к моему осуждения и быстро привлечь это лицо к ответственности ", - написал посол.

На этот призыв отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я решительно осуждаю дерзкое нападение на еврейскую ханукию в четверг в Киеве. Приветствую быструю реакцию правоохранителей, установили личность нападавшего. Дело уже передано в суд (статья УК 161), и я убежден, что справедливость будет достигнута. В Украине нет места антисемитизму ", - подчеркнул Кулеба.

В ответ на это израильский дипломат поблагодарил коллегу.

Правоохранители задержали мужчину, который в Киеве на Контрактовой площади перевернул символ празднования Хануки - ханукальный светильник. Подозреваемому Ему грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

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