В Институте рака разворовали инструментов на 10 млн грн

Министерство здравоохранения обнаружило в позапрошлом году многочисленные нарушения в работе учреждения. Фото: ukrinform.ua

В Национальном институте рака разворовали имущества на более чем 10 млн грн. Об этом в пятницу сообщила Киевская городская прокуратура.

Сотрудник института, который хранил лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств и другие материальные ценности, присваивал их.

Действовал в сговоре с неустановленными лицами, по данным следствия.

Вещи присваивал в 2019-2020 годах. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Злоумышленника разоблачили прокуроры и Национальная полиция.

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В позапрошлом году в октябре Министерство здравоохранения сообщало, что после аудита в Национальном институте рака обнаружили многочисленные нарушения. Потребности для закупки лекарств формировались бессистемно, были большие остатки препаратов, дорогостоящее оборудование не использовалось для лечения пациентов, а стояло на складе, говорилось в отчете Минздрава.