В Харькове от ЕС будет баллотироваться волонтер "Пиротехник"

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Волонтер Олег "Пиротехник" Абрамичев идет на местные выборы от партии "Европейская солидарность". Об этом в Facebook написал писатель и общественный активист Сергей Жадан.

"Всем доброе утро. Хочу сказать такую ​​вещь. Наш друг Пиротехник решился на серьезный шаг - он идет на местные выборы от "Европейской солидарности". Я, собственно, ждал, когда ЕС определится с кандидатом, по одной простой причине - сегодня это, пожалуй, единственная проукраинская политическая сила, которая имеет шанс пройти в горсовет. Грех не поддержать. А то, что там будет Олег - еще одна причина за них проголосовать", - написал поэт.

Жадан также отметил, что с начала российско-украинской войны Абрамичев "больше времени провел в своем волонтерском автобусе, чем дома".

"Олега я знаю 5 лет. За это время мы десятки раз проехали вдоль линии фронта - от Станицы в Мариуполь - с волонтерской помощью, выступлениями, решая какие-то неотложные нужды военных и гражданских. Думаю, за последние годы Олег больше времени провел в своем волонтерском автобусе, чем дома. В конце концов, этот опыт - опыт совместного пребывания в непосредственной близости от российских танков - трудно с чем-то сравнить и уж точно нельзя подвергнуть сомнению", - отметил писатель.

Жадан также подчеркнул, что Абрамичев является перспективной фигурой в харьковском политическом поле.

"Уверен, для Олега эта кампания будет хорошей школой практической политики, а для нас все может завершиться появлением в харьковском политическом поле интересной перспективной фигуры. Отсутствие опыта в этом случае можно компенсировать профессиональной командой и нашей общей поддержкой. Словом, определяйтесь. Теперь выбор наверняка есть", - резюмировал поэт.