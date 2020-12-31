В Харькове из горсовета уволились все советники Кернеса

С Харьковского городского совета уволились семь советников умершего мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом известно из опубликованных деклараций на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом

Первое заявление об увольнении 18 декабря написала Елена Морозова. 21 декабря уволились Виктор Христоев и Николай Блуд. 24 декабря - Сергей Чечельницкий, 26 декабря - Ольга Чичин и Виталий Сотников, 29 декабря - Павел Пивоваров.

Согласно регламенту, штатные советники должны сложить полномочия после смерти мэра или его отставки.

Ночью 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.

Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него было подтверждено Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был было госпитализировали в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезли самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité.