В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса

Нападавшие скрылись на сером Opel

В Гостомеле Киевской области напали на народного депутата Виталия Куприя. В заказе покушения он обвиняет главного военного прокурора Анатолия Матиоса и президента Лиги смешанных единоборств WWFC Владимира Теслю.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Удалось охране выбить сумку у одного из нападавших-чеченцев. Там есть водительское удостоверение, карточки, мобильный телефон, переписка. Есть ссылки на организацию "Достоинство нации", которую возглавляет Владимир Тесля. Я обвинил главного военного прокурора Анатолия Матиоса и Теслю в том, что они похищали нардепа Шепелева, занимались рейдерским захватом имущества. Решили мне отомстить", - сказал Куприй.

Он рассказал о связи Матиоса с Теслей.

Сегодня полиция объявила о розыске серого Opel Vectra с номерным знаком WJN ST 35. На нем сбежали супруги, которые напали на народного депутата. Ему в лицо брызнули слезоточивым газом "Терен-4" и облили неизвестной жидкостью.