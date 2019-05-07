В Госдепе США объяснили причину отзыва Йованович

Мари Йованович возглавляет дипломатическую миссию США в Украине с августа 2016 года. Фото: ZN.UA

Посол США в Украине Мария Йованович покидает свой пост по плану - ее трехлетняя каденция завершается.

Такое объяснение дали в Государственном департаменте США, передает "Укринформ".

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический термин в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Дату ее отъезда согласовывают с процессом передачи президентской власти в Украине.

"Команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - подчеркнули в Госдепе.

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Накануне СМИ сообщили, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный, его кандидатуру еще не определили.