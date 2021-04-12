В горсовете Славянска размахивали флагом России

В понедельник, 12 апреля, во время пленарного заседания 6-й сессии городского совета Славянска местный активист Василий Хоменко устроил флешмоб, приуроченный к 7-й годовщине захвата Славянская российскими диверсантами в 2014 году.

Для этого он использовал флаг Украины и РФ, пишет "Славянск Деловой".

Фото: slavdelo.dn.ua

По словам Хоменко, основной целью флешмоба было привлечение внимания к военным действиям на Донбассе и для того, чтобы ситуация 2014-го не повторилась в Славянске в будущем.

Отмечается, что за несколько минут в зале появились полицейские, которые вынесли флаг РФ. На активиста правоохранители составили протоков в холле горсовета за нарушения. Заявление в полицию написал и Хоменко.

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От июля 2020 за полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли 5 украинцев. Но уже начиная с этого года Украина потеряла 26 своих защитников. При этом, Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса. А хочет решить конфликт мирным путем.