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пятница, 16 августа 2019 02:13

В Генпрокуратуре сообщили, что задержали Грымчака, потому что об этом не знал Луценко

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В Генпрокуратуре сообщили, что задержали Грымчака, потому что об этом не знал Луценко
Задержали заместителя министра Грымчака. Фото: Радио Свобода

Провести операцию по задержанию заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака удалось благодаря тому, что о ней не был в курсе генпрокурор Юрий Луценко.

"Во всех этих производствах это задержание стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры - ни генпрокурор, ни управляющий заместитель - не знало об операциях. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло", - отметил руководитель группы прокуроров управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской, пишет УНН.

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14 августа Генпрокуратура, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак и его помощник Игорь Овдиенко.

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