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вторник, 06 августа 2019 04:34

В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко

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В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко
Против Порошенко открыто новое дело. Фото: Politeka.net

Государственное бюро расследований открыло новое уголовное производство против 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Заявление в ГБР подал заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

Дело касается путешествия Порошенко и его близких на Мальдивы 2018 года.

Портнов считает, что они незаконно пересекали границу по чужим паспортам. Он отметил, что факты, которые будут установлены по этому уголовному делу, помогут определить новые оффшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения.

Новое уголовное дело против експрезидента открыто по трем статьям Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу, служебный подлог и подделка документов.

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16 января 2018 пресс служба тогдашнего главы государства сообщила, что президент Украины Петр Порошенко Новый год встречал дома в кругу семьи, а затем побывал на Прикарпатье и Мальдивах. В пресс-службе также заявили, что обнародовали информацию о поездках Порошенко постфактум, исходя из соображений безопасности. Журналисты утверждают, что отдых на Мальдивах Порошенко стоил не менее 500 000 долларов (более 14 млн грн).

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