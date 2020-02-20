В ГБР заговорили об отмене амнистии для участников Революции достоинства

До Венедиктовой подобное говорил Портнов. Фото: УНІАН

И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявляет, что для справедливого и честного расследования дел Майдана надо отменить закон о недопущении преследования участников Революции достоинства.

В интервью LB.ua она заявила, что действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

"Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителей, выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить.

Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности. - Gazeta.ua). Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех. Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана. - Gazeta.ua) невозможно ", - заявила Венедиктова.

Ранее об отмене закона об амнистии участников Майдана заявлял бывший заместитель администрации Януковича Андрей Портнов.

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Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега". Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве 20 февраля 2014 года.