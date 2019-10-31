В ГБР взялись за Луценко

Против Луценко возбудили уголовное дело в ГБР. Фото: lmn.in.ua

Государственное бюро расследований имеет уголовные дела, в которых фигурирует фамилия экс-генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, фигурирует фамилия Луценко", - заявил директор ГБР Роман Труба в эфире программы "Ваша Свобода".

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"Открытие уголовного производства - не говорит о причастности лица к совершению или не до совершения преступления. На этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап - это проведение расследования, собрания доказательств и установления объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональный, ибо только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве", - добавил руководитель ГБР.

В октябре экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал решение Государственного бюро расследований об открытии против него уголовного производства. Спикер ГБР Анжелика Иванова это подтвердила. По ее словам, дело зарегистрировали по заявлению нардепа Украины "относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором по предварительному сговору с другими лицами, а именно - злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом". Луценко работал в должности генерального прокурора в 2016-2019 годах. Верховная Рада уволила его 29 августа. По словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, сейчас он уехал в Великобританию для изучения английского языка.