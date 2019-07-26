В ГБР так и не дождались Кличко

Кличко не пришел на допрос. ФОТО: Opinion

Директор ГБР Роман Труба заявил, что мэр Киева Виталий Кличко не прибыл в пятницу в ведомство для дачи свидетельских показаний.

"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве", - написал Труба в Telegram.

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Кличко отправят повторный вызов на допрос.

"Будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - написал Труба.

Виталий и Владимир Кличко подали в суд на телеканал "1+1", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому.