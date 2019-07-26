Братья Кличко подали в суд на "1+1"

"Ни дня не проходит, чтобы один из найретинговиших телеканалов не вспомнил добрым словом киевского мэра", - Виталий Кличко. ФОТО: gettyimages

Виталий и Владимир Кличко подали в суд на телеканал "1+1", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге.

"Ни дня не проходит, чтобы один из наиболее рейтинговых телеканалов не вспомнил добрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация (...) Я и мой брат подали иск в суд на канал "1+1", который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались к моему брату Владимира", - сказал мэр.

"Как можно говорить о незаангажированности телеканала, когда его руководитель (гендиректор холдинга "1 + 1 media" Александр Ткаченко прошел в Раду по списку "Слуги народа". - Gazeta.ua) является не только представителем политической силы, но и его еще называют ключевым претендентом на главу КГГА", - добавил он.

Кличко отметил, что много работал на свою репутацию и будет защищать ее законными методами.

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Офис президента попросил Кабинет министров внести представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.