Братья Кличко подали в суд на "1+1"

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 369
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 477
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5500
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 819
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3447
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1864
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1908
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6507
Фото
Все фото
9
6
4
16
1
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
&quot;Батькивщина&quot; обходит партию Порошенко
"Батькивщина" обходит партию Порошенко
Видео
Все видео
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2475
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 486
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 12:30

Братья Кличко подали в суд на "1+1"

  Комментировать
Братья Кличко подали в суд на &quot;1+1&quot;
"Ни дня не проходит, чтобы один из найретинговиших телеканалов не вспомнил добрым словом киевского мэра", - Виталий Кличко. ФОТО: gettyimages

Виталий и Владимир Кличко подали в суд на телеканал "1+1", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге.

"Ни дня не проходит, чтобы один из наиболее рейтинговых телеканалов не вспомнил добрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация (...) Я и мой брат подали иск в суд на канал "1+1", который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались к моему брату Владимира", - сказал мэр.

"Как можно говорить о незаангажированности телеканала, когда его руководитель (гендиректор холдинга "1 + 1 media" Александр Ткаченко прошел в Раду по списку "Слуги народа". - Gazeta.ua) является не только представителем политической силы, но и его еще называют ключевым претендентом на главу КГГА", - добавил он.

Кличко отметил, что много работал на свою репутацию и будет защищать ее законными методами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Куратор от Зеленского" не планирует возвращаться в КГГА

Офис президента попросил Кабинет министров внести представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Братья Кличко подали в суд на "1+1"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 41900
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 29801
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 21510
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 20242
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 19568
Политика
Кононенко назвал причины проигрыша Дубинский
Кононенко назвал причины проигрыша Дубинский
Кличко выступил против инициативы Зеленского
Кличко выступил против инициативы Зеленского Просмотров: 252
В Окружном административном суде проводят обыски
В Окружном административном суде проводят обыски Просмотров: 108
Посол ЕС "дал пощечину" Холодницкому
Посол ЕС "дал пощечину" Холодницкому 1 Просмотров: 585
10 партий и 46 самовыдвиженцев: кто выиграл мажоритарку
10 партий и 46 самовыдвиженцев: кто выиграл мажоритарку
 Просмотров: 2979
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Голосов: 7817
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua