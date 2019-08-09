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пятница, 09 августа 2019 11:43

В ГБР прокомментировали дела с Порошенко

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В ГБР прокомментировали дела с Порошенко
В ведомстве указали, что заблаговременное разглашение данных может повлиять на ход расследования. ФОТО: Reuters

Государственное бюро расследований не будет раскрывать детали уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом бюро заявило на запрос одного из СМИ, передает LB.ua.

СМИ спрашивало в бюро, кого из бывших и действующих чиновников планируют допросить в производствах, в частности будут ли допрашивать депутата 8-го созыва от БПП Игоря Кононенко, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, главы МО Степана Полторака и МВД Арсена Авакова.

"Предоставление доступа к указанной информации лицам, не имеющим определенного процессуального статуса (т.е. не являются стороной защиты или обвинения. - Gazeta.ua), Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусмотрено", - указали в ГБР.

В ведомстве добавили, что заблаговременное разглашение данных может повлиять на ход расследования, в частности навредить ему.

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По данным председателя ГБР Романа Трубы, обнародованном в его Telegram-канале, бюро имеет 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. В партии Порошенко "Европейская солидарность" отрицают наличие производств.

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