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понедельник, 14 февраля 2022 10:13

В "Европейской Солидарности" требуют отозвать посла Пристайко

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  Партия "Европейская Солидарность" требует от правительства Владимира Зеленского немедленно отозвать посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко из-за его заявления о членстве Украины в НАТО
Партия "Европейская Солидарность" требует от правительства Владимира Зеленского немедленно отозвать посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко из-за его заявления о членстве Украины в НАТО

Депутаты из "Европейской Солидарности" возмущены заявлением посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко и требуют от власти немедленной реакции.

"Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в украинской Конституции. И нет никакого шанса это изменить. Я горжусь тем, что наша команда закрепила в Основном законе национальную объединяющую идею – стать полноправными членами Альянса", – пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"В предыдущем парламенте некоторые фракции тогда упрекали Петра Порошенко в том, что это предвыборный пиар, но, склонив головы, проголосовали. Все последующие события показывают, насколько правильным был этот шаг пятого президента. Сильный сигнал обществу и миру, который зафиксировал необратимость нашего внешнеполитического выбора", – напоминает Геращенко.

"Некорректный и противоречивый комментарий украинского посла в Британии господина Пристайко, что, вроде бы, Украина может отказаться от НАТО, противоречит украинской Конституции и нашим стратегическим, безопасным интересам и требует немедленной реакции МИД и ОП. Пристайко – опытный дипломат и должен немедленно исправить свои цитаты в комментарии Рейтерс. Украина – движется к ЕС и НАТО, и наша цель получить ПДЧ уже в ближайшее время", – отмечает Геращенко.

"Европейская Солидарность" требует от власти дезавуировать заявления, противоречащие нашему внешнеполитическому курсу", – отмечает народный депутат.

"Нет сомнения, что среди членов ЕС и НАТО есть страны, которые хотели бы нашей "нейтральности", и мы даже знаем названия этих стран. Но это отнюдь не удержит Россию. 2008 год доказал, что отказ Украины и Грузии в ПДЧ только развязал Путину руки". Мы никогда не согласимся на решение безопасных европейских вопросов безопасности за счет Украины", - отмечает Геращенко.

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"Недавно, на брифинге в Москве, президент Франции Эмануэль Макрон проговорился, что Путин дожал Владимира Зеленского, чтобы тот отозвал из ВР законопроект о переходном правосудии. Сегодня господин Пристайко по сути проговорился об очевидном - на Украину давят или намекают, что на время мы должны отказаться от наших евроатлантических стремлений. И власть рассматривает этот сценарий как рабочий.

Не зря Зеленский блокировал сближение с НАТО первые годы своего президентства, несмотря на требования оппозиции не поехал на лондонский саммит НАТО и избегал какой-либо конкретики по Альянсу", - напоминает Геращенко.

"Украина не откажется от цели – членства в НАТО. Этого не будет. Украинский народ определился. Властям желательно спокойно, четко и жестко это артикулировать и сделать все для получения ПДЧ уже этим летом, на мадридском саммите НАТО. Для этого стоит разблокировать реформы, провести честный конкурс на руководителя САП и НАБУ, принять закон об СБУ, отказаться от политически мотивированного правосудия", – объясняет Геращенко.

"Любая попытка заблокировать евроатлантическую интеграцию, взять курс на нейтральность и вернуться к многовекторности будет рассматриваться обществом как государственная измена", - отмечает депутат.

Народный депутат Владимир Арьев отмечает, что западные партнеры очень удивлены заявлением Пристайко и нуждаются в объяснениях.

"После заявления посла в Великобритании Пристайка о возможности уступить вступление в НАТО, чтобы отвернуть войну, у меня красный мессенджер. Коллеги-депутаты из европейских стран спрашивают, сдались ли мы уже? Называют это заявление геополитической катастрофой. Мой друг, депутат дружественной к нам страны, написал, что собирался сегодня в Киев быть с украинцами, а теперь не знает или ехать вообще", – пишет Арьев.

"Это пример того, как можно получить и позор, и войну. Очевидно, без разрешения Офиса президента такие заявления не делаются. А там, значит, сидят трусы и московские агенты, если идут на такое? Одна фраза может нивелировать волну поддержки Украины, которая поднялась сейчас в мире", – возмутился народный депутат.

"Или Банковая отзывает Пристайка из Лондона и дезавирует его заявление, или попыткой увернуться от обороны они лишь привлекут врага к худшим действиям", – резюмирует Арьев.

"Посол Украины в Великобритании Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО. Курс на вступление в НАТО и ЕС закреплен в Конституции Украины и не может быть предметом дискуссии отдельных дипломатов", – отмечает народная депутат Ирина Фриз.

"Даже в условиях давления со стороны России НАТО подтвердило, что вопрос вступления Украины в НАТО исключительно дело отношений Украины и Альянса", - отмечает Фриз.

"Позиция Пристайка является нарушением положений Конституции, Закона об основах внешней политики Украины. Мы должны немедленно получить ответ на то, является ли заявление этого лица собственной инициативой или это директива Офиса президента", - пишет Фриз.

"Убеждена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины в членстве в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины. Напомню, что вступление в НАТО поддерживает сейчас более 60% населения Украины, а аннексия Крыма и война на Донбассе началась в условиях отсутствия членства в НАТО и при существовании нейтрального статуса страны", – резюмирует Фриз.

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