В Еврокомиссии появился советник по вопросам Украины

Элмар Брок будет сотрудничать с другими чиновниками в ЕС, которые отвечают за отношения с Украиной. Фото: Уніан

Бывшего евродепутата Элмара Брока Еврокомиссия назначила специальным советником президента Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Еврокомиссии. Элмар Брок будет консультировать президента по стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной, передает Європейська правда.

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Решение вступает в силу немедленно. Кроме того, бывший евродепутат на этой должности не будет получать зарплату.

Элмар Брок будет сотрудничать с другими чиновниками в ЕС, которые отвечают за отношения с Украиной.

Элмар Брок стал евродепутатом в 1980-м. Также занимал должность заместителя главы и главы рабочей группы по вопросам иностранных дел Европейской народной партии, главного докладчика Европарламента по вопросам расширения ЕС, представителя по внешней политике группы ЕНП и переговорщика Европарламента по созданию Европейской службы внешних действий.