В этом году по меньшей мере 400 ветеранов получат жилье - правительство

Есть около 3 тыс. граждан, которые защищали Украину и остались без жилья в результате вооруженной российской агрессии, сказал премьер. Фото: @dshmyhal

Государство должно обеспечить в этом году собственным жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу на совещании о состоянии обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Государство должно обеспечить жильем ветеранов АТО/ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Сейчас в стране примерно 3 тысячи человек, которые защищали Украину и остались без жилья в результате вооруженной российской агрессии. Необходимо постепенно решать этот вопрос. В этом году должны обеспечить собственным жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев", - сказал премьер.

В правительстве заявили об увеличении на 282 млн грн расходов в государственном бюджете. Это позволит в этом году обеспечить жильем 414 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год от обстрелов россиян погибли 45 воинов

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.