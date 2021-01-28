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четверг, 28 января 2021 16:49

В этом году можно будет провести референдум по любому вопросу

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В этом году можно будет провести референдум по любому вопросу
Всеукраинский референдум может состояться уже в этом году . Фото:pexels

В этом году можно будет провести всеукраинский референдум после подписания законопроекта президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Общественному радио".

"Я искренне надеюсь, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет законопроект и он станет реальностью. Собрать референдум можно будет сразу после этого. Повторяю: это проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента или Верховной Рады", - сказал Стефанчук .

Он отметил, что закон не устанавливает ограничений по количеству референдумов. Однако на него нельзя выносить более одного вопроса.

Некоторые вопросы не могут выноситься на голосование.

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"Речь идет о вопросах налогов, бюджета, амнистии или вопросы, которыми занимаются правоохранители, прокуратура или суд. А также о тех вопросах, которые могут противоречить Конституции, подрывать защиту прав человека, независимость, суверенитет или территориальную целостность Украины", - пояснил Стефанчук.

Стоимость одного такого референдума будет стоить бюджету около 2 млрд грн.

26 января Верховная Рада приняла Закон "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Назначать референдум могут президент, Верховная Рада и президент по народной инициативе. Тогда надо собрать 3 млн подписей украинцев, имеющих право голоса. При условии, что их соберут в двух третях административно-территориальных единиц и не менее чем за 100 тыс. в каждой.

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