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вторник, 29 октября 2019 11:16

В этой власти страх перед Путиным - Порошенко

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В этой власти страх перед Путиным - Порошенко
Петр Порошенко считает, что Офис Зеленского не хочет раздражать Кремль

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что у новой власти есть страх перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.

Пятый президент считает, что Офис президента Владимира Зеленского не хочет раздражать Кремль.

"Все 10 стран, которые зашли в НАТО от начала века - зашли туда именно через ПДЧ (План действий по членству в НАТО, - "Главком"). Все без исключения, кто получил ПДЧ, стали членами Альянса. Добровольный отказ от ПДЧ выглядит как самоотречение перспективы членства. Как нежелание раздражать Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложной задачи", - отметил Порошенко.

Он отметил, что очень важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, начатый ранее. "Что это консолидированная позиция - президента, правительства и парламента. Власти и оппозиции. И главное - общества", - подчеркнул пятый президент

"Предлагаем председателю Верховной Рады уполномочить вместе с президентом подписать обращение к Северо-Атлантическому Совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ. Только НАТО является гарантией безопасности государства и каждого ее гражданина", - резюмировал Порошенко.

Верховная Рада во вторник, 29 октября, открыла утреннее пленарное заседание. Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков. В зале зарегистрировался 371 парламентарий.

Отметим, Рада на заседании во вторник рассмотрит законопроект №2148 о штрафах за неперсональное голосование депутатов парламента и №1144 о запрете назначать генеральным прокурором лиц без юридического образования в первом чтении.

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Дата
29
октября

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