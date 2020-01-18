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В "ЕС" прокомментировали вызов Порошенко на допрос

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В &quot;ЕС&quot; прокомментировали вызов Порошенко на допрос
Фото: Politeka

На даты, которые ГБР вызвало пятого президента Украины и нардепа от "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, у него был запланирован визит в Швейцарию. Однако он решил сдать билеты, об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В "ЕС" написали, что Офис президента и ГБР якобы могут "незаконно следить" за Порошенко, а даты допроса "наложили" на даты поездки.

"Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотреное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучало через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", - говорится в сообщении партии.

В "ЕС" утверждают, что Порошенко решил отменить поездку и сдать билеты.

"Однако, явка на допросы возможна лишь при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины", - добавили в политсиле.

В ГБР ранее отмечали, что неоднократно отправляли Порошенко повестки на адрес офиса и места проживания, однако на допросы он так и не пришел.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало на допрос на 21 и 24 января пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко как свидетеля в производстве по госизмене во время ведения Минских переговоров. ГБР ранее открыло новое уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Заявление в ГБР написал бывший топ-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Последний обвиняет Порошенко в государственной измене за подписание Минских соглашений в феврале 2015-го года. Ныне уже бывший глава ГБР Роман Труба заявлял об 11 производствах против Порошенко. Сам экс-президент уверял, что не фигурирует ни в одном из них.

ТСН
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