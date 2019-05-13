В ЕС назвали главные задачи Зеленского

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский во время своей каденции должен выплатить большой государственный долг и завершить контракт с РФ на транзит газа в Европу.
На этом перед встречей министров иностранных дел стран ЕС подчеркнул еврокомиссар Йоханнес Хан, который недавно встречался с Зеленским.
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020-х станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, которая превышает 30% годового бюджета. Это непростая проблема и необходимо найти ее решение. Люди должны сфокусироваться на этом...
Второе, конечно, это завершение газового договора с Россией. Это важно", - сказал Ган.
Также он сообщил, что во время визита в Киев более 1,5 ч. говорил с Зеленским. Тот заверил еврокомиссара, что будет двигать страну по европейскому вектору развития.
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Владимир Зеленский победил на выборах 21 апреля и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. На этой неделе Верховная Рада должна назначить дату.
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