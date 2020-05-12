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вторник, 12 мая 2020 14:35

В диссертации Портнова нашли плагиат

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В диссертации Портнова нашли плагиат
В диссертации экс-заместителя главы Администрации президента Януковиче Андрея Портнова нашли плагиат. Фото: Вести

Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил случаи плагиата в диссертации Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича.

"В тексте диссертационного исследования Портнова А.В. Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы, Киев — 2009 (далее — диссертация) встречаются случаи академического плагиата", — сказано в решении Комитета.

Комитет привел следующие примеры:

• на страницах 36 и 53 диссертации текстовые фрагменты, которые полностью совпадают с текстовыми фрагментами издания Конституционное судопроизводство. Американский и украинский опыт // Хилтон Д., Футей Б., Тихий В.П. и др. / Институт демократии имени Пилипа Орлика, Институт Гражданского Общества, 1999. — 111 с., на страницах 56−57 и 58 соответственно;

• на странице 178 диссертации воспроизведен текстовый фрагмент в переводе на украинский, который соответствует тексту на русском языке, напечатанном на странице 271 в издании Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. (отв. ред. Д.А. Ковачев). — М.: Волтерс Клувер, 2005.

Проверка была осуществлена по обращению главного редактора Киевского бюро Радио Свобода.

Согласно данным из открытых источников, Портнов имеет ученое звание профессора, является автором двух научных монографий и более 30 научных работ по проблемам правового регулирования конституционного судопроизводства и теории конституционного процесса.

Ранее Портнова хотели трудоустроить на кафедру конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Но студенты учебного заведения анонсировали протесты, и на следующий день ректор сообщил об отмене решения о найме Портнова.

НВ
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