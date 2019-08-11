В деле Межигорья обвиняют восемь человек

Суд продолжает расследовать "дело Межигорье". Фото: Радио Свобода

В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам.

Третьему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении, "потому что только ему по закону подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции", сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио.

Пока сообщено о подозрении восьми лицам. Кроме того, "есть те, по которым вступили приговоры в законную силу, начиная от чиновников, в частности, от двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов".

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C 1935 по 2007 год Межигорье являлось государственной правительственной резиденцией, пока не было выведено в частную собственность. В 2012 году Государственное управление делами за сто тысяч гривен в год арендовало у фирмы "Танталит" помещение, обустроив его для официальных встреч.