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В декларации министра Шкарлета увидели недостоверности

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В декларации министра Шкарлета увидели недостоверности
Сергей Шкарлет работает министром с декабря. Фото: @UAMON

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило недостоверности в декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета.

В декларации министр сообщил, что в 2018-м купил Mitsubishi Pajero Wagon за 288 тыс. грн. Экспертиза установила, что в том году авто стоило в среднем 644 тыс, пишет НВ

Кроме того, не указал стоимость квартиры, которая принадлежит его матери. НАПК не установило источников получения матерью министра суммы - 4 млн 673 тыс. грн. Она объяснила, что получила деньги от родителей, мужа и в связи с трудовой деятельностью, но не предоставила соответствующие документы.

В НАПК заявили о признаках административного правонарушения.

По проверке в октябре криминал увидели в 28 декларациях публичных служащих.

В целом недостоверных сведений обнаружили на 271 млн грн. Нарушения есть в каждой пятой декларации.

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Признаки уголовного правонарушения (ложь на сумму свыше 1,1 млн грн) обнаружили, в частности, в декларациях судьи Конституционного суда, четырех нардепов, 12 депутатов местных советов.

Информацию передали в Национальное антикоррупционное бюро, Национальную полицию, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Признаки админправонарушения обнаружили в декларациях, кроме министра образования: пятерых нардепов, 12 местных депутатов.

Всего за январь-октябрь НАПК обнаружило недостоверные сведения в декларациях более чем на 640 млн грн.

Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки в декабре прошлого года. Во время голосования табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения.

Депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса не было в зале, однако его карточка проголосовала "за".

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении.

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