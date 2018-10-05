В ЦИК со скандалом избрали нового председателя

Юрист Татьяна Слипачук - новый глава ЦИК.

Обновленная Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании избрала председателем члена ЦИК по квоте группы "Воля народу" Татьяну Слипачук. Об этом сообщает общественное движение "Опора".

Представители общественности возмущаются, что первое заседание обновленная ЦИК решила провести без прессы.

Активисты вызвали полицию, чтобы зафиксировать нарушение статьи Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

На незаконно таємному засіданні ЦВК, як свідчить підслухане нашими представниками під дверима, головою обрали пані Тетяну Сліпачук #опора #новаЦВК — Civil Network OPORA (@opora) 5 жовтня 2018 р.

Секретарем комиссии избрано Наталию Бернацкую. Заместителем председателя - Олега Конопольского.

50-летняя Татьяна Слипачук ранее возглавляла Украинскую арбитражную ассоциацию. Была партнером юридической фирмы Sayenko Kharenko, занималась международным арбитражем.

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14 новых членов Центральной избирательной комиссии приняли присягу. Это произошло на утреннем заседании Верховной Рады.