В ЦИК поставили точку о срыве выборов

Парламентские выборы нельзя остановить, говорят в ЦИК.

Конституционный суд не может остановить парламентские выборы своим решением.

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Тетяна Слипачук в интервью "BBC News Україна".

"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.

В то же время она не смогла внятно ответить, что делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске парламента неконституционным:

"Это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя".

Сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".

"Он не может быть отложен или временно остановлен", - сказала Слипачук.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.