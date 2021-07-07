В чем причина массовых увольнений с НБУ

"Директор Национального банка Кирилл Шевченко обеспечил себе большинство в принятии всех решений", говорит Глеб Вышлинский. Фото: Александр Бевз / Facebook

Директор Национального банка Кирилл Шевченко выстроил вертикаль для обеспечения политических решений. При этом не считается с мнением коллектива. Из-за этого 11 должностных лиц заявили об увольнении, рассказал Gazeta.ua Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

"Председатель НБУ Кирилл Шевченко за год фактически выстроил управленческую вертикаль. Он может обеспечить большинство для принятия решений – в пределах правления, ключевых комитетах. Это вызывает наибольшее беспокойство. Это дает возможность, как было во времена Януковича, в НБУ принимать политически обусловленные решения, а не профессиональные. Есть звонок из Офиса президента – нужно давать банку рефинансирование, чтобы он профинансировал Укравтодор. Глава НБУ обеспечивает принятие этого решения. Это делает невозможным для работников Нацбанка принимать решения, за которые не будет стыдно", – говорит Вышлинский.

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"Прямо в договоренностях с МВФ не записано, что не допускают увольнение старой команды. Но международные партнеры показывали, что обеспокоены, как Шевченко с помощью совета НБУ формировал большинство в правлении. Членам правления делали выговоры, за которые голосовал Шевченко как член совета НБУ. Это противоречило духу закона о Нацбанке, который принимали как одно из условий программы МВФ в 2015-м ", - говорит Вышлинский.

Добавляет: "Закладывали идеи, что нужно исключить ситуацию, когда приходит новый председатель, которого назначили политики, снимает всю верхушку и ставит своих людей. Там подобрали сроки каждого из членов правления, чтобы они менялись постепенно. Чтобы было меньше возможностей увольнений. Сейчас Шевченко обеспечил себе большинство в принятии всех решений".

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"Система управления, которую строила экс-глава НБУ Гонтарева, в 2014-2017-х годах, опиралась на лояльное принятия решений. Создавали комитеты. Сформировалась неофициальная практика, если какой-то из комитетов жестко выступал против, такая позиция блокировала решение. Это было достаточным фактором", – рассказывает Вышлинский.

Добавляет: "Кризис в том, что люди идут. И делают это публично. Но это не значит, что Нацбанк перестанет принимать решения. Это скорее означает ухудшение качества управления. В украинской системе госуправления не хватает талантов. Людей после 2014-го собирали из разных сред, поштучно. Когда они уходят, их места занимают или менее опытные, или опыт, или те, кто пользуются личным доверием председателя правления".

30 июня девять руководителей департамента лицензирования Национального банка Украины объявили об увольнении. Заявили об отсутствии прозрачного принятия и своевременного оформления решений, независимой работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы. Позже об увольнении заявили директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук и директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский, который отвечает, в том числе за рефинансирование банков. 16 июля 2020 Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка. Вместо Якова Смолия, которого парламент уволил 3 июля. Он тогда заявил, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и является "красной линией".