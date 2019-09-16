В Черное море вошел высокоскоростной корабль ВМС США

В Черное море вошел высокоскоростной корабль США. Фото УНН.

В воды Черного моря зашел экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США.

Американский корабль USNS Yuma (T-EPF-8) - высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Заходит в Черное море в третий раз за текущий год передает портал Marine Traffic, отслеживающий движение кораблей.

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Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберные пулеметы M2.

Цель у судна в Черном море - неизвестная.

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