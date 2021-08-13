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пятница, 13 августа 2021 17:32

В центре Киева расисты набросились на Беленюка

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В центре Киева расисты набросились на Беленюка
Нападавшие выкрикивали оскорбительные вещи: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Фото: LIGA.net

В центре Киева неизвестные люди напали на олимпийского чемпиона и народного депутата Жана Беленюка. Пытались спровоцировать драку, оскорбляли его из-за цвета кожи. Об этом сообщил сам спортсмен.

"Несколько минут назад неизвестные молодые люди подошли ко мне в центре Киева (Печерск). Пытались спровоцировать конфликт. Выкрикивали оскорбительные вещи типа "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "вали в Африку" Слава Богу, до драки не дошло, со мной все нормально", - написал Беленюк в соцсети.

Однако депутат поставил вопрос украинскому обществу: "Интересно, я украинец для своего государства? Какие критерии патриотизма существуют в нем? Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе? И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?".

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В финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк победил венгра Виктора Лоринца - 5:1.

На внеочередных парламентских выборах в Украине в 2019 году Беленюка избрали народным депутатом девятого созыва по партийному списку №10 от партии "Слуга народа".

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Дата
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