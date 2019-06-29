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суббота, 29 июня 2019 09:23

В центре Донецка звучал гимн Украины

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В центре Донецка звучал гимн Украины
В Донецке про Украину не напоминает ничто

На День Конституции, 28 июня, или накануне в центре Донецка был вывешен флаг Украины и громко звучал гимн.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны, пишет "Украинская правда".


На видео видно, как флаг развеивается на здании закрытого гостиницы "Украина" на улице Артема. Также слышно, как громко звучит гимн.

О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты "Новороссия" № 250 от 27 июня 2019 года.

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Своего лица автор не показывает, вероятно из соображений безопасности.

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Дата
29
июня

"Меня легонько задел осколок, поэтому пришлось сшивать рану. А рядом лежал убитый Василий Слипак"

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